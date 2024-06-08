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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 15:39 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 15:39

15 yıl sonra gelen hamle merak uyandırmıştı! Beren Saat ve Hazal Kaya barıştı mı? Ünlü oyuncu yanıtladı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının zaman zaman birlikte fotoğraf paylaşmaları dizi hayranlarını oldukça mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününde Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirmişti. Ondan önce ise dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Dizi oyuncuları zaman zaman bir araya gelse de Beren Saat ve Hazal Kaya beraber hiç görüntülenmemişlerdi. Bu durumun sebebinin ikilinin küs olması gösterilmişti. Hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı da söylentiler arasındaydı. Kaya, 15 yıl sonra bu söylentileri kesecek bir hamle yaptı. Kaya, Beren Saat'i sosyal medya hesabından takip etmeye başladı. Hazal Kaya, yıllar sonra neden böyle bir hamle yaptığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hazal Kaya ve Beren Saat küs mü? İşte detaylar...

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