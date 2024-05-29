15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı..."

Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirmişti. Kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu söyleyen Akkaya'nın paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenilmişti. Deniz Akkaya, bu süreçte öz babası ve teyzesiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanırken Ayşe Önbilgin'in ifadesi ortaya çıkmıştı. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı, şimdi ise ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İşte olayın tüm detayları...
Deniz Akkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü manken, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti.
Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. "Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.
Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:
"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.