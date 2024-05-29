15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade için savcılıkta! "Darp etti, hürriyetimden yoksun bıraktı..."

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Deniz Akkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü manken, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti.