15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48'lik sanatçı 60'tan 53'e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! "Belki şaşıracaksınız ama..."
Usta sanatçı Ebru Gündeş'in son zamanlardaki fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının 60 kiloyu nasıl vereceği merak ediliyor. Ebru Gündeş konuyla ilgili zayıflama sırrını açıkladı. Makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti...
13.07.2023 17:19 - Son Güncelleme: 13.07.2023 17:19
Ebru Gündeş'in zayıflama derdi ortaya çıktı. Dikkatsiz beslenince kilo alan Ebru Gündeş nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...
ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA
Ebru Gündeş, kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylüyor.