Vav TV İzle
Haberler Magazin 15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48'lik sanatçı 60'tan 53'e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! "Belki şaşıracaksınız ama..."

15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48'lik sanatçı 60'tan 53'e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! "Belki şaşıracaksınız ama..."

Usta sanatçı Ebru Gündeş'in son zamanlardaki fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının 60 kiloyu nasıl vereceği merak ediliyor. Ebru Gündeş konuyla ilgili zayıflama sırrını açıkladı. Makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti...

takvim.com.tr
13.07.2023 17:19 - Son Güncelleme: 13.07.2023 17:19
15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! Belki şaşıracaksınız ama...

Ebru Gündeş'in zayıflama derdi ortaya çıktı. Dikkatsiz beslenince kilo alan Ebru Gündeş nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! Belki şaşıracaksınız ama...

"ARTIK 53 KİLOYUM"

"Diyet , rejim yaptım artık 53 kiloyum... Daha önce 59-60 kiloydum... Balonu indirdim!.."

15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! Belki şaşıracaksınız ama...

ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA

Ebru Gündeş, kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylüyor.

15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! Belki şaşıracaksınız ama...

Gündeş zayıflama sırrını şu şekilde açıkladı:

15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Zayıflama sırrı şoke etti! Belki şaşıracaksınız ama...

MAKARNAYI SOFRAMDAN EKSİK ETMEDİM

"Belki şaşıracaksınız ama öğle ve akşam yemeklerinde makarnayı soframdan eksik etmedim. Ancak yağsız ve tutsuz olması şartıyla. "

SON DAKİKA