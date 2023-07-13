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Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ortaç son zamanlarda ise sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayınlarla gündem oldu. O yayınlara bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, az kalsın evinde yangın çıkartıyordu. Bir takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark eden şarkıcı, "Az kalsın evi yakacaktık" dedi. İşte o anlar...

takvim.com.tr
13.07.2023 16:41 - Son Güncelleme: 13.07.2023 16:43
Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.

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Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

Konserlerinden kalan vaktini sosyal medyada canlı yayın yaparak geçiren Ortaç, bir kez daha Instagram üzerinden hayranlarıyla buluştu.

Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

Son yayınında gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, bir takipçisinin uyarmasıyla ocağın açık kaldığını fark etti.

Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.

Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”

İşte o anlar...

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