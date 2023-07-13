Canlı yayında hayranları uyardı! Serdar Ortaç dalgınlığının kurbanı oluyordu! “Az kalsın evi yakacaktık...”
Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ortaç son zamanlarda ise sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayınlarla gündem oldu. O yayınlara bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, az kalsın evinde yangın çıkartıyordu. Bir takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark eden şarkıcı, "Az kalsın evi yakacaktık" dedi. İşte o anlar...
13.07.2023 16:41 - Son Güncelleme: 13.07.2023 16:43
Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Serdar Ortaç, son dönemlerde sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oldu.