Kim Milyoner Olmak İster'de 'aşk' rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren anlar... Manidar soruya 'üç harfli' cevap
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Aşk nedir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı. Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere stüdyoda bulunanların yüzünden tebessüm eksik olmadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
14.07.2023 01:54 - Son Güncelleme: 14.07.2023 01:56
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Aşk nedir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı.