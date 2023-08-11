1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan "Yemiyor musun?" diyenler için bunu paylaştı! Zayıflama sırrı merak edilen Pelin...

Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Pelin Karahan hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, iş ve özel hayatının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde verdiği kilolar ve formda görüntüsüyle adından söz ettiren Karahan, kendisine sık sık sorulan "Yemiyor musun Pelin?" sorusuna bakın nasıl bir paylaşımla yanıt verdi.