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1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan "Yemiyor musun?" diyenler için bunu paylaştı! Zayıflama sırrı merak edilen Pelin...

Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Pelin Karahan hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, iş ve özel hayatının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde verdiği kilolar ve formda görüntüsüyle adından söz ettiren Karahan, kendisine sık sık sorulan "Yemiyor musun Pelin?" sorusuna bakın nasıl bir paylaşımla yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 14:49 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 14:49
1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan Yemiyor musun? diyenler için bunu paylaştı! Zayıflama sırrı merak edilen Pelin... 1

Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Pelin Karahan, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan Yemiyor musun? diyenler için bunu paylaştı! Zayıflama sırrı merak edilen Pelin... 2

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, bir dönem de verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.

1,5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan Yemiyor musun? diyenler için bunu paylaştı! Zayıflama sırrı merak edilen Pelin... 3

Karahan, 1,5 ayda 8 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı.

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