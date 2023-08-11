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Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden sırtını paylaştı laf edeni fena kalayladı "Kendinle meşgul ol"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine kaslarıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Sırtını paylaşan Suden, gelen yorumlarda da bir takipçisini bir güzel kalaydı. İşte 60 yaşındaki Biricik Suden'in son hali...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 15:20 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 15:20
Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden sırtını paylaştı laf edeni fena kalayladı Kendinle meşgul ol 1

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden sırtını paylaştı laf edeni fena kalayladı Kendinle meşgul ol 2

Geçtiğimiz günlerde direk dansı yaptığı anları paylaşmıştı Suden.

Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden sırtını paylaştı laf edeni fena kalayladı Kendinle meşgul ol 3

Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaşmıştı.

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