Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden sırtını paylaştı laf edeni fena kalayladı "Kendinle meşgul ol"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine kaslarıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Sırtını paylaşan Suden, gelen yorumlarda da bir takipçisini bir güzel kalaydı. İşte 60 yaşındaki Biricik Suden'in son hali...