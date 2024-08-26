1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 'Aerobik egzersizler...'

İkiz çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Akil, doğum sonrası hızla forma girerek dikkatleri üzerine çekti. Sadece 1.5 ay gibi kısa bir sürede 7 kilo veren Akil, disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzıyla annelerin de fit kalabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.
Günlük rutinine erken kalkıp spor yaparak başlayan Akil, aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.
Haftanın belirli günlerinde ise fitness eğitmeninden destek alarak daha yoğun bir antrenman programı uyguluyor.