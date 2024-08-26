1.5 ayda 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 2 çocuk annesi 0 bedene jet hızında geçti: 'Aerobik egzersizler...'

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İkiz çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Akil, doğum sonrası hızla forma girerek dikkatleri üzerine çekti. Sadece 1.5 ay gibi kısa bir sürede 7 kilo veren Akil, disiplinli ve sağlıklı yaşam tarzıyla annelerin de fit kalabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.