Okan Buruk'un 9 numarası Galatasaraylı Icardi'nin arabasının fiyatı dudak uçuklattı! Bunlar nasıl paralar! Kimse tahmin edemedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'da 9 numaralı forvet Mauro Icardi yeniden gündem oldu. Magazin manşetlerine eski eşi Wanda Nara ile sık sık gelen Mauro Icardi bu kez son model oyuncağı ile konuşuldu. Mauro Icardi'nin yeni sarı renk son model arabasının fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte Icardi'nin son model arabasının fiyatı...
Wanda Nara ile sık sık gelen Mauro Icardi bu kez son model oyuncağı ile konuşuldu. Mauro Icardi'nin yeni sarı renk son model arabasının fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte Icardi'nin son model arabasının fiyatı...
Galatasaray'da gol kralı olan 9 numaralı forvet Mauro Icardi son dönemlerde çalkantılı aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmedi.
Wanda Nara ile biten ilişkisi sonrası üzgün olduğu görülen Icardi, mutlu olmanın yolunu yeni araba almakta buldu.