PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Aman İbrahim Tatlıses görmesin! Kızının annesi Ayşegül Yıldız'dan Instagram'da cesur pozlar!

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında evlenen ve 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız'ın "Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı" sözleriyle anlattığı evlilik itirafı çok konuşulmuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Ayşegül Yıldız son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın o pozları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 21:22 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 21:22
Aman İbrahim Tatlıses görmesin! Kızının annesi Ayşegül Yıldız’dan Instagram’da cesur pozlar! 1

Güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Ayşegül Yıldız son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın o pozları...

Aman İbrahim Tatlıses görmesin! Kızının annesi Ayşegül Yıldız’dan Instagram’da cesur pozlar! 2

Sarışın güzel Ayşegül Yıldız, kendisinden 29 yaş büyük İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Aman İbrahim Tatlıses görmesin! Kızının annesi Ayşegül Yıldız’dan Instagram’da cesur pozlar! 3

Ancak çiftin evliliği yalnızca 2 sene sürdü ve anlaşmalı olarak boşandılar.

SON DAKİKA