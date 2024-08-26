Aman İbrahim Tatlıses görmesin! Kızının annesi Ayşegül Yıldız'dan Instagram'da cesur pozlar!

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında evlenen ve 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız'ın "Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı" sözleriyle anlattığı evlilik itirafı çok konuşulmuştu. Güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Ayşegül Yıldız son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın o pozları...