Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında 11 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Aşka gelen Karakoç, eşiyle baş başa verdiği pozu altına "Seni seviyorum" notunu ekledi. Karakoç'un Aşk ve Mavi'nin yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Karakoç, 11 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Aşka gelen Karakoç, eşiyle baş başa verdiği pozu altına "Sevgili iyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu ekledi.