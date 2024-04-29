11 yıllık büyük aşk! Ceren Karakoç eşiyle baş başa verdiği pozu yayınladı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında 11 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Aşka gelen Karakoç, eşiyle baş başa verdiği pozu altına "Seni seviyorum" notunu ekledi. Karakoç'un Aşk ve Mavi'nin yakışıklı oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un o paylaşımı...