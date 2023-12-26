10 yıl sürmüş! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın’ın partneri...

İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın'la kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız oyuncusuyla 10 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın Dolunay Soysert'in eski eşi kimmiş...