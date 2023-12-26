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10 yıl sürmüş! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın’ın partneri...

İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın'la kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız oyuncusuyla 10 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın Dolunay Soysert'in eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:43 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:43
10 yıl sürmüş! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın’ın partneri... 1

İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan oyuncu Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

10 yıl sürmüş! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın’ın partneri... 2

Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren Soysert'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

10 yıl sürmüş! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur ve Tayanç Ayaydın’ın partneri... 3

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Soysert'in bir dönem evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

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