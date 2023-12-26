Sana ne oldu böyle Yalçın Abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! 62 yaşında...

Tüm Türkiye onu Flash Tv ekranlarında yaptığı programla tanındı, hafızalarda Yalçın abi olarak yer edindi... Son yıllarda kanalların pek çoğunda ekrana gelen gündüz kuşağı programı furyasının başlamasının sebeplerinden biriydi gazeteci Yalçın Çakır'ın programı. Programına konuk olan Melek Subaşı'yla yaptığı yalan makinası testi, ilginç yaşlandırma teknikleri derken Türkiye'nin hafızasında yer etti. Ancak Çakır sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. Şimdilerde sakin bir hayat süren Yalçın Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...