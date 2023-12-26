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Sana ne oldu böyle Yalçın Abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! 62 yaşında...

Tüm Türkiye onu Flash Tv ekranlarında yaptığı programla tanındı, hafızalarda Yalçın abi olarak yer edindi... Son yıllarda kanalların pek çoğunda ekrana gelen gündüz kuşağı programı furyasının başlamasının sebeplerinden biriydi gazeteci Yalçın Çakır'ın programı. Programına konuk olan Melek Subaşı'yla yaptığı yalan makinası testi, ilginç yaşlandırma teknikleri derken Türkiye'nin hafızasında yer etti. Ancak Çakır sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. Şimdilerde sakin bir hayat süren Yalçın Çakır'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:08 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:08
Sana ne oldu böyle Yalçın Abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! 62 yaşında... 1

25 yıl boyunca çalıştığı Flash TV'de birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve "Yalçın Abi" olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır, yıllardan bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Çakır'ın son hali takipçilerini şaşkına çevirdi...

Sana ne oldu böyle Yalçın Abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! 62 yaşında... 2

Bugün hemen hemen her kanalda yayında olan gündüz kuşağı programları açığını o dönem tek başına kapatıyordu Yalçın Çakır.

Sana ne oldu böyle Yalçın Abi! Sırra kadem basan Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! 62 yaşında... 3

Özellikle eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yayına katılan Melek Subaşı hala hafızalarda. Sonrasında Melek Subaşı 'bana ağla, bayıl dediler ben de yaptım' diyerek kanala dava açmış ve kazanmıştı.

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