Gökçe Akyıldız aylar sonra oğlu Ömer'i paylaştı son halini gören inanamadı "Gökçe bu kocaman olmuş" Kırgın Çiçekler'in yıldızı...

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve 3 yıl süren evliliğinden Ömer adında bir oğlu olmuştu. Akyıldız'ın oğlu Ömer artık 5 yaşında. Ünlü oyuncu önceki gün oğluyla beraber yeni bir paylaşım yaptı. Ömer'in son hali görenleri şaşırttı.