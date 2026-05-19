CANLI YAYIN
Geri

10 yıl sonra geri dönen Model’den “Para için bir araya geldiler” yorumlarına yanıt: “9 buçuk sene ne yedik ne içtik”

Model, 10 yıl aradan sonra yeniden aynı sahnede buluşurken, grup üyeleri haklarında yapılan yorumlara da açıklık getirdi. Solist Fatma Turgut, yeniden birleşme sürecinin perde arkasını anlatırken "Bu üçlü çok güçlü" isimli bir WhatsApp grubu kurduklarını söyledi. "Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına da yanıt veren Turgut, "Eğer mesele para olsaydı bu kadar beklemezdik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
10 yıl sonra geri dönen Model’den dikkat çeken para itirafı: 9 buçuk sene ne yedik ne içtik

Türk rock müziğinin iz bırakan gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan grup, uzun yıllardır beklenen dönüşüyle müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dinleyicilerine unutulmaz iki gece yaşatan grup, hem eski şarkılarıyla nostalji rüzgarı estirdi hem de yeni şarkıları "Ölürüm Daha İyi"yi ilk kez canlı seslendirdi.

Model’in 10 yıl sonra gelen muhteşem dönüşü

GERİ DÖNÜŞ TURNESİ

Profesyonel müzik kariyerine 2009 yılında yayımladıkları "Perili Sirk" albümüyle adım atan ve 2016 yılında dağılma kararı alan grup, yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen geri dönüş turnesi kapsamında ilk konserini 15 Mayıs 2026'da İzmir'de veren grup, ardından İstanbul Ataköy Marina Arena'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Model grubu 10 yıl sonra aynı sahnede!
Yağmurlu gecede rock şöleni

TAM KADRO SAHNEDE

Yağmurlu havaya rağmen binlerce kişinin doldurduğu açık hava konserinde grubun orijinal kadrosunda yer alan solist Fatma Turgut, bas gitarist Can Temiz ve gitarist Okan Işık tam kadro sahne aldı. Alanı dolduran kalabalık, grubun eski albümlerinde yer alan popüler rock şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Model’den duygusal geri dönüş açıklaması

BİR ARAYA GELİŞ SÜRECİ

Konser boyunca yaşanan yoğun coşku, uzun yıllar sonra gerçekleşen İstanbul buluşmasında zirveye ulaştı. Grup, konserlerin ardından düzenlediği basın toplantısında yeniden bir araya geliş süreçlerini anlattı. Fatma Turgut, yıllar sonra gelen buluşmanın perde arkasını şu sözlerle açıkladı:

"Bağlı olduğumuz plak şirketi ile 10 yıllık süre verilmişti. O 10 yıl sona erdi. O 10 yıl biteli az olmadı."

WhatsApp grubuyla yeniden buluşan müzisyenler

"BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ"

Öte yandan sözlerini sürdüren Turgut, "Biz de haklarımıza ulaşmak istedik. Arkadaşlarıma ulaşmak istedim. Can'ı aradım daha sonra Okan'a da mail attım derken 'Bu üçlü çok güçlü' diye bir WhatsApp grubu kurduk. Daha sonra çok fazla zaman geçirmeye başladık ve şu anda buradayız." dedi.

Fatma Turgut’tan ’para’ yorumlarına net yanıt

"PARA BİTİNCE BİR ARAYA GELDİLER" İDDİASI

Sosyal medyada yapılan "Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına da yanıt veren Fatma Turgut, grubun yeniden birleşmesinin maddi nedenlerle ilgisi olmadığını söyledi. Ünlü isim, "İlk 6 ayda bitti aslında... 9 buçuk sene ne yedik ne içtik... Şükürler olsun ki para kazanacak başka yollar bulduk. Bu kadar beklemezdik. Bir araya gelince mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

10 yıl sonra geri dönen Model’den dikkat çeken para itirafı: 9 buçuk sene ne yedik ne içtik

ŞÖHRET BASKISI

Model grubunun dağılma süreciyle ilgili açıklamalar da tekrar gündeme geldi. Fatma Turgut, geçmişte yaptığı röportajda genç yaşta gelen büyük şöhretin üzerlerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu an 42 yaşında bir kadın olarak dönüp baktığımda, o dönem kesinlikle yönetemediğim şeyler olduğunu görüyorum ve üzerime düşen sorumluluğu alıyorum.

Yorgunluktan olgunluğa Model hikayesi

"HERKES ÇOK YORGUNDU"

Can Temiz ise grubun yıllar içinde yaşadığı yorgunluğa dikkat çekerek, "Herkes çok yorgundu. 10 senenin sonunda herkesin çok daha sağlıklı ve olgun bireylere dönüştüğünü görüyorum. Belki de bu büyüklüğü yönetebilecek olgunluğa şimdi eriştik." dedi.

Hayranların gözünden Model’in dönüşü

KONSERLERE GÖSTERİLEN YOĞUN İLGİ

Uzun yıllar ayrı kalan grubun yeniden bir araya gelmesi, hayranlarını da büyük heyecanlandırdı. İzmir ve İstanbul konserlerinde yoğun ilgiyle karşılanan Model, turne kapsamında bir sonraki konserini 22 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da verecek. Grubun yeniden sahneye çıkması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok dinleyici "Gençliğimiz geri geldi" yorumları yaptı.

Rock dünyasında yılın sürprizi

YENİ PROJE SİNYALLERİ

Öte yandan grup üyeleri, yeni dönemde yalnızca konserlerle değil yeni projelerle de dinleyicilerinin karşısında olacaklarının sinyalini verdi. Özellikle canlı performans sırasında ilk kez seslendirdikleri "Ölürüm Daha İyi" şarkısı hayranlardan büyük beğeni topladı. Model'in 10 yıl sonra yeniden başlayan müzik yolculuğu, rock müzik dinleyicileri tarafından şimdiden yılın en dikkat çeken geri dönüşlerinden biri olarak gösteriliyor.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin