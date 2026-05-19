Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları: Esra Erol, Hülya Koçyiğit, Cihan Ünal...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıldönümü tüm Türkiye'de büyük bir gururla kutlanırken, sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından peş peşe anlamlı mesajlar yayınladı. Esra Erol, Cihan Ünal, Demet Şener, Hülya Koçyiğit, Melek Baykal ve Sinan Özen gibi çok sayıda ünlü isim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak bayram coşkusunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlattığı istiklal mücadelesinin 107'nci yıldönümü, her yıl olduğu gibi bu sene de sosyal medya platformlarında devasa bir coşkuyla kutlandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaşın Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattığı sosyal medya akışına, sanat ve magazin dünyasının önde gelen isimleri de peş peşe yaptıkları anlamlı paylaşımlarla dahil oldu.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Yeşilçam'ın usta oyuncularına, Türk müziğinin güçlü seslerinden popüler oyunculara kadar çok geniş bir yelpazede buluşan ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Esra Erol’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel paylaşım

ESRA EROL

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayrağı önünde kalpağını çıkartarak selam verdiği o ikonik fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucu fotoğrafın üzerine kırmızı bir kalp ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" notuyla takipçilerinin bayramını kutladı.

Cihan Ünal’dan 19 Mayıs ruhunu derinden hissettiren paylaşım

CİHAN ÜNAL

Usta aktör Cihan Ünal, 19 Mayıs ruhunu derinden hissettiren çok güçlü bir görselle takipçilerinin karşısına çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine odaklanılan portreyi paylaşan sanatçı, paylaşımına sade ama bir o kadar vurucu olan "19 Mayıs 1919" tarihini not düştü.

Demet Şener’den 19 Mayıs paylaşımı

DEMET ŞENER

Tescilli güzel Demet Şener, Mustafa Kemal Atatürk'ün görkemli bir portresini, ellerinde Türk bayraklarıyla koşan Türk gençleri ve Bandırma Vapuru siluetiyle birleştiren bir kolaj yayınladı.

Bensu Soral: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

BENSU SORAL

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı ve siyah paltolu, siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın alt kısmına kırmızı kalp ve Türk bayrağı emojileri yerleştiren Soral, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle takipçilerine bayram mesajı gönderdi.

Seray Sever: Canım Atam yolundayız

SERAY SEVER

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Bandırma Vapuru ve geleceğe koşan gençlerin yer aldığı bağımsızlık temalı Atatürk görselini paylaşarak duygularını dile getirdi. Sever, görselin üzerine "Canım Atam yolundayız" yazarak sonsuzluk işareti (∞) koydu.

Hülya Koçyiğit: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Başta Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum"

Melek Baykal: 19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; bağımsızlığa, umuda ve yeniden doğuşa atılan en güçlü adımdır

MELEK BAYKAL

"Bir milletin kaderini değiştiren o ilk adımın izinde...

19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; bağımsızlığa, umuda ve yeniden doğuşa atılan en güçlü adımdır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkenin geleceğini gençliğe emanet eden o büyük vizyonu saygı, minnet ve özlemle anıyorum"

Sinan Özen: 19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biridir

SİNAN ÖZEN

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün hâlâ gençlerimizin heyecanında, umutlarında ve ülkemize duydukları sevgide yaşamaktadır.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı gün, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü, azmi, disiplini ve sağlıklı bir geleceğe olan inancı da simgeler.

Gençlerimizin enerjisine, ideallerine ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak güçlerine yürekten inanıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Sinan Özen"

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

