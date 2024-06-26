10 kilo vermişti! Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’ten otel odasından bikinili poz! Gören inanamadı! “Günden güne eriyor...”

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. 10 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, otel odasında verdiği bikinili pozu Instagram'da yayınladı. Günden güne eriyen Erkek'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte iğne ipliğe dönen Ecem Erkek'in o paylaşımı...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde fazla kilolarından kurtulup formda bir görünüme kavuştu.
Günden güne eriyen Ecem Erkek, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.