2 kez evlenen Demet Şener’den Tolga Arman’la kutlama! Evleniyor mu? Demet Şener’den takipçisine dikkat çeken yorum...

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı. Ünlü isim, daha sonra aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile ilişkisine hız kesmeden devam eden Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isim, sevgilisi Tolga Arman ile romantik bir pozunu "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabi ki" notuyla yayınladı. Paylaşım Demet Şener evleniyor mu?" sorusu akıllara getirirken ünlü mankenin konuyla ilgili takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti.