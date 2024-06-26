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2 kez evlenen Demet Şener’den Tolga Arman’la kutlama! Evleniyor mu? Demet Şener’den takipçisine dikkat çeken yorum...

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı. Ünlü isim, daha sonra aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile ilişkisine hız kesmeden devam eden Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isim, sevgilisi Tolga Arman ile romantik bir pozunu "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabi ki" notuyla yayınladı. Paylaşım Demet Şener evleniyor mu?" sorusu akıllara getirirken ünlü mankenin konuyla ilgili takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 12:28 Güncelleme 26 Haziran 2024, 12:40
2 kez evlenen Demet Şener’den Tolga Arman’la kutlama! Evleniyor mu? Demet Şener’den takipçisine dikkat çeken yorum... 1

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, hem kariyeri ham de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 kez evlenen Demet Şener’den Tolga Arman’la kutlama! Evleniyor mu? Demet Şener’den takipçisine dikkat çeken yorum... 2

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Şener, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de ayrıldı.

2 kez evlenen Demet Şener’den Tolga Arman’la kutlama! Evleniyor mu? Demet Şener’den takipçisine dikkat çeken yorum... 3

Aradığı aşkı Tolga Arman'da bulan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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