Neslihan Atagül'ün ışıl ışıl kaymak gibi cildinin sırrı belli oldu! 31 değil sanki 18'lik çıtır! 7 gün boyunca...

1 Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Neslihan Atagül, doğal güzelliği ve bakımlı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun pürüzsüz ve nemli cildi ile parlak saçları, kendisini görenleri hayran bırakıyor.

2 Neslihan Atagül'ün parlak ve nemli cilde sahip olmasında meyve peelingi, bol su tüketimi, buz kompresi uygulaması ve spor gibi faktörlerin etkili olduğu söyleniyor.