1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’ 11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları!

Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu kariyeri ve aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şahin geçtiğimi yıl Temmuz ayında basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da dünyaevine girmişti. Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşmişti. Güzel oyuncuya eşi evlilik hediyesi olarak 1 milyon TL'lik tektaş almıştı. Çiftin yeni paylaşın tatil pozlarında tektaş da dikkat çekti. İşte detaylar.