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Haberler Magazin Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena'nın son haline bakın 'Dominik'ten geldiğim nasıl da belli ama'

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena'nın son haline bakın 'Dominik'ten geldiğim nasıl da belli ama'

Survivor 2023 yarışmacılarından Asena Demirbağ, programın ardından iyi bir tatili hak ettiğini düşünerek kendini dinlendirmeye ve eğlenmeye adadı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü yarışmacı, son paylaşımında "Dominik'ten geldiğim nasılda belli ama!" notunu düşerek dikkatleri üzerine çekti. Leopar desenli bikinisiyle verdiği poz, hayranlarının yorum ve beğenileriyle adeta bir beğeni yağmuruna dönüştü. Asena Demirbağ'ın son hali sosyal medyayı salladı.

26.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:11
Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

Survivor 2023 sezonunda yer alan Asena Demirbağ, üniversite eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde aldı.

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Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yaptığı bilinen Asena Demirbağ 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun'la evlendi.

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

2020 yılında bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

Demirbağ - Dursun çifti, 2021 yılında ayrıldı. Kızlarının velayeti ise Asena'ya verildi.

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

Survivor'ın favorilerinden birisi olarak görülen Asena Demirağ yarışmadan sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’

Son halini paylaşan Survivor Asena paylaşımına 'Dominik'ten geldiğim nasıl da belli ama' notunu düştü. Leoparlı bikinisiyle dikkat çeken yarışmacıya ''Değişmişsin'' diyen de oldu, ''Aynısın'' diyen de...

Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle... Survivor Asena’nın son haline bakın ’Dominik’ten geldiğim nasıl da belli ama’
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