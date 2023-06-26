42'lik sunucu resmen süzüldü! "Boşanma bu kıza yaradı.." 3 kilo verdiren Nursel Ergin diyeti!

NURSEL ERGİN NEDEN BOŞANDI?

Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor. Daha önce sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin'in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.