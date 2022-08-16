😱 Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! 💔 Sosyetik güzelden cevap gecikmedi! Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’dan boşanma iddialarına bomba yanıt!

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2001'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Bu evliliğin ardından oyunculuğu geride bırakan Özilhan Instagram hesabından yaptğı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Son olarak eşiyle fotoğraflarını kaldırması ve İzzet Özilhan'ın da Instagram hesabını kapatması üzerine ayrılık iddiaları gündeme geldi. Eski oyuncunun son paylaşımı ise adeta iddialara cevap niteliğindeydi. İşte o fotoğraf ve konu hakkında merak edilenler...