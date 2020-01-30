Ara Güler sergisi Roma’da açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2018 yılında aramızdan ayrılan değerli fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan sergi, 2019 Nisan ayında Londra Saatchi Galeri, Mayıs'ta Paris Polka Galeri, G-20 Zirvesi zamanı Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu döneminde New York'ta Alexander Hamilton Custom House'da açılmış ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.