Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

Bu gelenek günümüze kadar süregeldi. Biz de bunu Çamlıca köyümüzde devam ettiriyoruz. Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz."