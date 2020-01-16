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Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

Orta Çağ geleneği 'Bocuk Gecesi', Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kutlanıyor... Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

16.01.2020 12:12 - Son Güncelleme: 16.01.2020 12:12
Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleşeceğini söyledi.

Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

"Bocuk Gecesi" etkinliği için bu yıl titiz bir çalışma yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.

Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

Bocuk geleneğinin ocak ayının en soğuk haftasında sürdürüldüğünü anlatan Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bin yıl önce Balkanlar'da bir arada yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar, soğuktan ve kötülüklerden korkmamak için gelenek üretmişler. Müslümanlar o gece kabak tatlısı yiyormuş, Hristiyanlar da domuz. Ortak bir yaşam, ortak gelenek ama yiyecekler farklı.

Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

Bu gelenek günümüze kadar süregeldi. Biz de bunu Çamlıca köyümüzde devam ettiriyoruz. Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz."

Bu görüntüler Türkiye'de çekildi! Bocuk Gecesi milyonlarca yıl önce başladı hala devam ediyor

"Bocuk Gecesi"nde neler yapılıyor?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

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