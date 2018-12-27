İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Fotoğraftaki bu çocuğu tanıdınız mı? Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ulusal marşımız olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor. 27 Aralık 1936 tarihinde Siroz nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Akif Ersoy, Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı ile hala akıllarda. Oldukça sıkıntılı dönemler geçiren Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bazı satırbaşlarını sizler için derledik. İşte Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri...

27 Aralık 2018 Perşembe, 12:11:25 Güncelleme: 12:57:26
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Fotoğraftaki bu küçük çocuk Mehmed Râgıf. Ama bizim bildiğimiz adıyla Mehmet Akif Ersoy. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın mimarı olan Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yıldönümünde anılıyor.

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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'un hayatındaki dönüm noktalarını sizler için derledik. İşte Türk milletine İstiklal Marşı'nı hediye eden 'Milli Şair' Mehmet Akif Ersoy'un hayatı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI

Mehmet'in babası Tahir Efendi, ikinci isim olarak Ragif'i koydu. Fakat ev halkı, şaire Ragif yerine Âkif demeyi tercih etti. Mehmet Âkif, bu konuda "İşte bu suretle adım Mehmet, mahlasım da Âkif kalmıştır" dedi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Dönemin başbakanı Turgut Özal, Akif'in vefatının 50. Yılı vesilesi ile Türk Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nın yayımladığı, Mehmet Akif ile ilgili 'Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy' başlıklı bir yazı yayımladı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Kurtuluş Savaşı yıllarında şairin şiirlerinin yer aldığı, Sebilürreşad dergisi ve vaazları askerlerin motivasyonunu artırmak için cephelerde dağıtıldı. En ünlüsü ise halkın Milli Mücadele'yi desteklemesi gerektiğine dair, 1920 yılında Kastamonu'daki Nasrullah Camisi'nde verdiği ateşli vaazdır.

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