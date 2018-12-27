İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor (Hayatı ve eserleri)

Fotoğraftaki bu çocuğu tanıdınız mı? Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ulusal marşımız olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82.yılında anılıyor. 27 Aralık 1936 tarihinde Siroz nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Akif Ersoy, Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı ile hala akıllarda. Oldukça sıkıntılı dönemler geçiren Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bazı satırbaşlarını sizler için derledik. İşte Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri...

27 Aralık 2018 Perşembe, 12:11:25 Güncelleme: 12:57:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





