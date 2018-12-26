Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Reuters Haber Ajansı, 2018 yılına damga vuran fotoğrafları belirledi. Fotoğraflar arasında savaş bölgelerinde ve mülteci geçiçlerinde çekilenler öne çıktı. Liderlerden en fazla Donald Trump'a ait fotoğraflar, yılın seçkisinde yer aldı. 2018 yılının İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 10:32:26 Güncelleme: 11:17:33
Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Reuters Haber Ajansı, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını derledi. Reusters'ın en iyileri arasındaki fotoğraflar genellikle yaşanan savaşlara ait. Dünya liderleri arasında ise en çok fotoğrafı yer alan isim Donald Trump oldu.

İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...

Valizde uyuyan çocuk, Suriye.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Hawaii'de Kilauea Volkanı.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

St. Petersburg'daki Mikhailovsky Tiyatrosu'nda, sahne arasında Rusya-Hırvatistan Dünya Kupası maçını izleyen balerin.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Meksika sınırı Tornillo'da mülteci çocuklar.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 27 Nisan'da askerden temizlenmiş bölgede el sıkışması.

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