Reuters 2018 yılının en iyi fotoğraflarını yayınladı

Reuters Haber Ajansı, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını derledi. Reusters'ın en iyileri arasındaki fotoğraflar genellikle yaşanan savaşlara ait. Dünya liderleri arasında ise en çok fotoğrafı yer alan isim Donald Trump oldu.

İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...

Valizde uyuyan çocuk, Suriye.