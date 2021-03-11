Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacak! Ziraat Bankası personel alımı şartları yayınlandı!
Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacak ve bunu duyan binlerce kişi detaylı merak ederek araştırmaya başladı. Bankada kariyer hedefleyen binlerce kişi Ziraat Bankası personel alımı şartlarını merak ediyor. KPSS şartı gerektirmemesi daha da ilgi görmesine neden oldu, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine 230 kişi istidam sağlayacak. Peki hangi pozisyonlara alım yapılacak, konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacak ve bunu duyan binlerce kişi detaylı merak ederek araştırmaya başladı. Bankada kariyer hedefleyen binlerce kişi Ziraat Bankası personel alımı şartlarını merak ediyor. KPSS şartı gerektirmemesi daha da ilgi görmesine neden oldu, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine 230 kişi istidam sağlayacak. Peki hangi pozisyonlara alım yapılacak, konuya dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacağını duyurdu ve ilan yayınladı. KPSS şartı olmadan tam 230 kişi istihdam edilecek ve vatandaşlar ayrıntıları araştırır oldu. Peki Ziraat Bankası personel alımı şartları neler? Bankanın internet sitesinde 4 ayrı pozisyon için alım yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası personel alımı için hangi tarihler arasında başvurular alınacak, peki başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar…
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ziraat Bankası personel alımı 9 Mart tarihinde başladı ve 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ise 195 TL olarak belirlenmiş olup Ziraat Bankası personel alımı başvurularına yönelik detaylar şu şekilde;
Ziraat Bankası, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle başvurularını tamamlayabilecek.
ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş. UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,