Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacak! Ziraat Bankası personel alımı şartları yayınlandı!

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ziraat Bankası personel alımı 9 Mart tarihinde başladı ve 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ise 195 TL olarak belirlenmiş olup Ziraat Bankası personel alımı başvurularına yönelik detaylar şu şekilde;

Ziraat Bankası, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle başvurularını tamamlayabilecek.