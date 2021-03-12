Kimse bunu beklemiyordu! 5 bin 250 TL'ye kadar karşılıksız olarak destek

Koronavirüs (Covid-19), başta işveren ve çalışanlar olmak üzere herkesi derinden etkiledi ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik şimdiye kadar çok sayıda destek paketleri yürürlüğe kondu. Destek süresi ise 2021 yılının Mart ayında da devam etmektedir.

12.03.2021 08:47 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





