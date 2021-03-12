Kimse bunu beklemiyordu! 5 bin 250 TL'ye kadar karşılıksız olarak destek
Koronavirüs (Covid-19), başta işveren ve çalışanlar olmak üzere herkesi derinden etkiledi ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik şimdiye kadar çok sayıda destek paketleri yürürlüğe kondu. Destek süresi ise 2021 yılının Mart ayında da devam etmektedir.
Vatandaşa müjde! 5 bin 250 TL'ye kadar karşılıksız olarak destek alabilirsiniz... Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösterirken salgının ekonomik etkilerini azaltmak için devlet vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. 5 bin 250 TL'ye varan karşılıksız destek alabilirsiniz. Türkiye Gazetesi yazarlarından İsa Karataş hibe desteğinin detaylarını kaleme aldı.
GELİR KAYBI DESTEĞİ
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk lirası hibe desteği sağlanacaktır. Destek başvurusunun uygun bulunması hâlinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacaktır.
KİRA DESTEĞİ
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması hâlinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk lirası kira desteği sağlanacaktır.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması hâlinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.
YARARLANMA ŞARTLARI
Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.