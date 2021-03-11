HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?
Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemiyle ilgili uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklamalar geldi. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışların bu akşam etkisini azaltacağını ancak pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girileceğini belirterek "Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı" dedi. Havadaki değişimin nedenini de açıklayan Şen, "Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.
Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek.