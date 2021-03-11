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HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemiyle ilgili uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklamalar geldi. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışların bu akşam etkisini azaltacağını ancak pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girileceğini belirterek "Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı" dedi. Havadaki değişimin nedenini de açıklayan Şen, "Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

11.03.2021 12:48 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59
HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada uyarılar peş peşe geldi. Uyarı yapılan illerin başında İstanbul da var. Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli şekilde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar:

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HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

1853'TEN BERİ İLK!
Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Bir kış havasındayız, kış devam ediyor ve biraz daha devam edecek, Mart ayı böyle geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da dün gece kuvvetli yağışlar vardı, öğleden sonra etkisi azalacak. Bu akşam İstanbul'da yağış bitiyor ancak Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Bolu civarlarında kar yağışı devam edecek.