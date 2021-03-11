HAVA DURUMU | 1853'ten beri bir ilk! Son dakika kar yağışı uyarısı | İstanbul'a kar geri mi geliyor?

Türkiye'nin etkisi altına girdiği yağışlı hava sistemiyle ilgili uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklamalar geldi. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağışların bu akşam etkisini azaltacağını ancak pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girileceğini belirterek "Artık Türkiye'de 1 aylık bir bahar ayı yaşayacağız. İklim değişimi bahar aylarını ortadan kaldırdı" dedi. Havadaki değişimin nedenini de açıklayan Şen, "Bu ilk defa olmuyor. 1853 yılında da dünyada meydana gelmişti, bu önemli bir olay ama küresel ısınmayla karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

11.03.2021 12:48 - Son Güncelleme: 11.03.2021 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





