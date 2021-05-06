Açılmasına sayılı günler kaldı! Dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak uzunlukta... | 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum
Çanakkale'de yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajında sona yaklaşıldı. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 220'si bir kıtadan diğerine çekildi. 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak. Türkiye'nin koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için tam kapanmaya geçtiği bugünlerde, Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanması sonrasında başlayan ana kabloların montajında da sona yaklaşıldı. Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey ve güney tarafına 110'ar çelik kablo çekildi. Toplamda 296 çelik kablodan 220'si çekilmiş oldu. Ana halatların montajı bu ay sonuna kadar tamamlanacak.
'DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK'
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturmak için her biri 4 bin 330 metre uzunluğunda 296 çelik kablo çekileceği için toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanılmış olacak. Çelik kablolarda kullanılan tel uzunluğunun, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşması anlamına geliyor.