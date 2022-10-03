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Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Sizler için hazırladığımız eğlenceli IQ testini çözerek ne kadar akıllı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Görseldeki problemi kolaylıkla çözüp analiz ederek kısa sürede çözümü ortaya koymanız gerekiyor. Bunu toplam 7 saniyede yaparsanız sizden akıllısı yok! İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.10.2022 09:42 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:42
Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Bu testi çözebilen zekasından şüphe etmesin! Sizler için derlediğimiz bu IQ testi oyununu 7 saniyede çözerek ne kadar dahi olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. İşte o görsel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

Bu görseldeki araçların hangisi kaldırılırsa trafik temizlenir? 7 saniye tutun ve düşünmeye başlayın!

Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

CEVAP: Araçların gidiş yönüne bakarak 3 numaralı aracın kalkması gerektiğni anlayabilirsiniz.

1 ve 2 numaralı araba güneye

4 ve 5 batıya

6 ve 7 ise kuzeye doğru ilerliyor.

Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

İşte zekanızı ölçerken eğlenebileceğiniz IQ testi oyunları...

Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çaldı. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyledi. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inandı. Bu kanıya nasıl vardı?

Zekasına güvenen beri gelsin! Bu IQ testini çözebilen daha olmadı! Trafiği düzeltmek için hangi aracı kaldırırsınız?

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