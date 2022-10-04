Şiddetli sağanak ve soğuk hava geliyor! 4-5-6 EKİM HAVA DURUMU | 59 il için alarm verildi! O tarihe dikkat! Şemsiyenizi alın...
Meteoroloji'den ve uzmanlardan yeni hava durumu paylaşımları yapıldı. Ekim ayına gelindi ve ilk günlerinde sonbahar havası kendini göstermeye başladı. Uzmanlardan peş peşe açıklama geldi. Yağışlar başlıyor ve günlerce devam etmesi bekleniyor. Her geçen gün ise yağışın etkili olacağı il sayısı daha da artacak. Özellikle cumartesi günü yağmur 59 kentte başlayacak. Aynı zamanda sıcaklıklar da artık düşüyor. Meteoroloji tahminlerini yayımladı. İşte güncel hava durumu ve konu hakkında detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim 2022 tarihli hava durumu raporunu resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayımladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu geçeceği aktarılan hava durumu raporunda, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği aktarılan hava durumu raporunda, vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.
SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK
MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise bugün Karadeniz kıyıları ve Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği aktarıldı. 7 Ekim Cuma günü yağışların bu bölgelerde etkisini yitireceği ve yönünü İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'e doğru çevireceği bildirildi.
4-5-6-7 EKİM HAVA DURUMU
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 5-6 derece düşüyor. Sonbahar havasına giriyoruz. 1 Ekim su yılının yıl başı. Su bütçesini bu aydan itibaren hesaplamaya başlayacağız. Bugün İstanbul'da Yağmur akşam saatlerinde, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli" mesajını paylaştı.
MGM'DEN 3 İLE SARI KODLU UYARI
MGM, bugün Karadeniz kıyılarında etkili olacak sağanak yağış öncesi 3 ile sarı kodlu uyarı verdi. İşte MGM'nin 3 Ekim Pazartesi hava durumu raporunda sarı kodlu yarı verilen iller: Artvin, Rize, Trabzon