Şiddetli sağanak ve soğuk hava geliyor! 4-5-6 EKİM HAVA DURUMU | 59 il için alarm verildi! O tarihe dikkat! Şemsiyenizi alın...

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği aktarılan hava durumu raporunda, vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.