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"Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak" | İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sert bir şekilde kınandı. Göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Şerafettin Güler, Gazze'de 14 aydan fazladır büyük bir zulmün yaşandığını ve dünya kamuoyunun buna kayıtsız kaldığını ifade etti. Müslüman ülkelerin siyonist rejimin yayılmacı politikalarına karşı birlik içinde somut adımlar atması gerektiğini belirten Güler, "Gazze'deki soykırımlara, Lübnan'a saldırılara ve Suriye'nin işgaline karşı güçlü bir duruş sergilenmelidir" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:59
Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan gruptakiler, Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Şerafettin Güler, Gazze'de 14 aydan fazladır büyük bir zulüm yaşandığını ve tüm insanlığın bu duruma seyirci kaldığını söyledi.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

Güler, "Türkiye başta olmak üzere, 57 İslam ülkesi, siyonist işgalin Gazze ile sınırlı kalmadığını görmektedir. Gazze soykırımı, Lübnan'a saldırılar ve Suriye'nin işgal edilmesine karşı somut adımların atılması gerekmektedir. Müslüman ülkeler, siyonist işgal rejiminin yayılmacı politikalarına karşı önlem almak zorundadır. Aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp bölgesel ittifaklar kurmalıdır." dedi.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin tüm baskı araçlarını kullanması gerektiğini vurgulayan Güler, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere, siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklanma kararı pratikte yerine getirilmeli, katiller en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Siyonist işgal rejimi, denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi.

Zalimler devrilecek mazlumlar kazanacak | İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi.