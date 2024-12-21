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Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz'in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.Cengizîn sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:32
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'un Görele Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair haberlerle gündeme gelen kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun ait olan evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

Şıklaroğlu'nun evinin Afrika'yı aratmadığı görüldü.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

EVDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Evde 1 adet canlı kaya kartalı, 1 adet canlı Nil timsahı, 2 adet canlı cennet papağanı, 1 adet canlı anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti ve 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

Şıkıroğlu'nun sosyal meyda paylaşımları da oldukça dikkat çekti.

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı

İşte o paylaşımlar...

Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı
Burası Afrika değil İstanbul! Çerkez Cengiz’in evinden neler çıktı neler! Timsah anakonda yılanı