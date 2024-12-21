İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'un Görele Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair haberlerle gündeme gelen kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun ait olan evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.
Şıklaroğlu'nun evinin Afrika'yı aratmadığı görüldü.
EVDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Evde 1 adet canlı kaya kartalı, 1 adet canlı Nil timsahı, 2 adet canlı cennet papağanı, 1 adet canlı anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti ve 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.
Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.