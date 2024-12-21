İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'un Görele Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair haberlerle gündeme gelen kamuoyunda "Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun ait olan evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.