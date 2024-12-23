Meteoroloji 23 Aralık hava durumu! Kar yağacak iller açıklandı! 3 il için yola çıktı; İstanbul’da bugün yağış var mı?

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde yağışlar olacak. Yağışlar genellikle sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı, pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.