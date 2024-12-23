Meteoroloji 23 Aralık hava durumu! Kar yağacak iller açıklandı! 3 il için yola çıktı; İstanbul’da bugün yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde hava durumu değişken olacak. Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinde yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak; kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.
İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Rüzgar, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis etkili olacak.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava Sıcaklığı:
Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece düşmesi, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de ise 3-5 derece artması bekleniyor.
Rüzgar:
Genel olarak güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ve Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Yağışlar ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'deki güneyli rüzgarların 40-60 km/saat hızla esmesi beklendiği için ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Buzlanma ve Don Uyarısı: Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.
Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Bölgelerde Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren batı bölgeleri ile Yalova ve İstanbul aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar öğleden sonra güneyli yönlerden kuvvetli esmeye başlayacak.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren kıyı bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetlenecek. Rüzgar öğleden sonra batıda güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde yağışlar olacak. Yağışlar genellikle sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı, pus ve sis bekleniyor.
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Anadolu: Çoğunlukla çok bulutlu, yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusunda ise kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek.
Denizlerde Hava Durumu:
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı aralıklı yağmurlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre, görüş yağış anında orta seviyede.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2,0 metreye kadar yükselebilir.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuvvetli olacağı için dikkatli olunmalı.