Başkan Erdoğan, 129 yıllık Osmanlı sancağını Bakan Akar’a teslim etti! Tarihi günden tarihi kareler
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinde, 129 yıllık Osmanlı sancağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim edildi. Öte yandan tarihi gün birçok tarihi ana da şahitlik etti. İşte zaferin yıldönümünden öne çıkan kareler...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinde, 129 yıllık Osmanlı sancağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim edildi. 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla vatan topraklarına getirildi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde ecdat yadigarı kutsal sancağın devir teslim töreni yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sancağı teslim etti. Şanlı sancağı 3 defa öperek, alnına koyan Erdoğan, daha sonra sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a devretti.
Bakan Akar da şanlı sancağı 3 defa öpüp, alnına koyarak teslim aldı.
ERDOĞAN, ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEKİ TÖRENE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.
Tarihin görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin, 107. yıl dönümünün kutlu olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşeden aziz şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yâd ettiğini belirtti.
"İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, "Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum" diye konuştu.
"TÜRK MİLLETİ ÇANAKKALE'DE VERDİĞİ EŞSİZ MÜCADELEYLE TÜM MAZLUMLARA UMUT OLMUŞTUR"
Çanakkale Savaşlarının, Türk milletinin vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, inanmış, inancı uğrunda ölümü gözü almış, istiklale âşık bir milletin, 107 sene önce Çanakkale'de tarihin akışını değiştirdiğini, imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü ordularının hüsrana uğradığını ve işgal ruhu karşısında inancın galip geldiğinin altını çizdi.