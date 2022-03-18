Başkan Erdoğan, 129 yıllık Osmanlı sancağını Bakan Akar’a teslim etti! Tarihi günden tarihi kareler



"İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, "Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum" diye konuştu.

