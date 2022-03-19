İstanbul'da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı
İstanbul'da dün gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. İstanbul'un birçok yerinden manzaralık görüntüler objektiflere yansıdı.
19.03.2022 11:03 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.