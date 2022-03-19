İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.