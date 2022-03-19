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İstanbul'da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

İstanbul'da dün gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. İstanbul'un birçok yerinden manzaralık görüntüler objektiflere yansıdı.

19.03.2022 11:03 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:20
İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak yeni kar önlemlerini duyurdu.

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İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu ortaya arşivlik görüntüler çıktı

Sıcaklıkların güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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