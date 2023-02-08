Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi! "Enkaz bebek" notu dikkat çekti
Son dakika haberi! Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan, 2'si enkazdan kurtarılmış 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla getirildikleri başkentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak. Enkazdan çıkarılan 2 bebeğin üzerinde, kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı not yer aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare o anlar...
08.02.2023 21:59 - Son Güncelleme: 08.02.2023 22:26
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi.
Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.
Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.