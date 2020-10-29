Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

"GELENEKSEL OLARAK BU KORTEJİ YAPIYORUZ"

Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz zaten her 29 Ekim'de Türkiye Motosiklet Platformunun önderliğinde İstanbul'daki bütün motorcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz. Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik.