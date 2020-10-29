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Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü. Motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi, havadan da fotoğraflandı.

29.10.2020 17:05 - Son Güncelleme: 29.10.2020 17:06
Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü. Motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi, havadan da fotoğraflandı.

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Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde yüzlerce motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla, Bağdat Caddesi Suadiye'de toplanan motosikletliler, coşkuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne geldi.

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar da motosikletlileri ilgiyle izledi. Kimi vatandaş o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Edirnekapı Şehitliği'nde Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan sürücüler, burada İstiklal Marşı ve andımızı okudu. Motosikletliler daha sonra dua okuyarak, şehitlikten ayrıldı. Türk Bayraklarıyla süslenen yüzlerce motosikletin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi, havadan da fotoğraflandı.

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

"GELENEKSEL OLARAK BU KORTEJİ YAPIYORUZ"
Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz zaten her 29 Ekim'de Türkiye Motosiklet Platformunun önderliğinde İstanbul'daki bütün motorcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz. Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik.

Yüzlerce motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne gitti

Pandemi dolayısıyla önlemlerimizi almaya çalıştık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu coşku bazen bu kuralları bozuyor. Her sene, Bağdat Caddesi'nden başlayıp, Edirnekapı Şehitliği'ne kadar bu sürüşü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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