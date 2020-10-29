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Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde saat 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu. İşte muhteşem gösteriden kareler...

29.10.2020 20:24 - Son Güncelleme: 29.10.2020 20:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





