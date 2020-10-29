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Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde saat 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu. İşte muhteşem gösteriden kareler...

29.10.2020 20:24 - Son Güncelleme: 29.10.2020 20:29
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.

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Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

"Cumhuriyet" temalı ışık gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testleri geçen ay başarıyla tamamlanmış; tüm radyo yayınları kuleye taşınarak kuleden verilmeye başlanmıştı.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Kulenin yayına başlamasının ardından Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'daki işlevsizleşen ve görüntü kirliliği oluşturan verici antenlerin kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Havai fişek şeklindeki ışık gösterisinde Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Azerbaycan bayrağı da yansıtıldı.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
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