Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat gerçekleşti!
Acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı. Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor.
23.12.2021 15:46
- Son Güncelleme: 23.12.2021 15:47
Acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.
'BU AŞI, DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARA ULAŞACAK'
Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır.