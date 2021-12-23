Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

'BU AŞI, DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARA ULAŞACAK'

Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır.