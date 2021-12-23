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Haberler Güncel Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı. Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor.

23.12.2021 15:46 - Son Güncelleme: 23.12.2021 15:47
Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.

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Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 36 bin metrekarelik laboratuvarda hummalı çalışma sürüyor. Koronavirüse karşı Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, yüzde 100 yerli imkanlarla üretildi.

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Seri üretimine başlanan Turkovac, 24 yıl sonra geliştirilen yerli aşı olma özelliğini de taşıyor.

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

Şanlıurfa'daki laboratuvarda seri üretime geçtiklerini hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılamada son sırada yer alan kentteki vatandaşlara Turkovac için çağrı yaptı.

Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC’ta ilk sevkiyat gerçekleşti!

'BU AŞI, DÜNYADAKİ TÜM TOPLUMLARA ULAŞACAK'
Turkovac için bugün ilk sevkiyatın yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Artık Şanlıurfa'da üretilen bir aşımız vardır. Kalitesi, dünya ortalaması üstünde olan bir aşıdır.

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