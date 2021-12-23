HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Yılbaşında İstanbul’da kar yağışı var mı?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu lodos epey bir süre devam edecek. Bu yüzden sıcaklıklar artacak ve İstanbul'da bugünlerde 5-6 derece olan sıcaklık, hafta sonu gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Fakat gökyüzü açık olduğu için geceleri Anadolu'da ayaz devam edecek" diye konuştu.