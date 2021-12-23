HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Yılbaşında İstanbul'da kar yağışı var mı?
Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluların "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabını araştırmasına neden oldu. Merak edilen sorunun yanıtını meteoroloji uzmanı Orhan Şen verdi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Türkiye genelinde ve İstanbul'da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, kar beklentisini yükseltti. Özellikle yılbaşında kar yağacak mı diye merak eden birçok kişi uzmanların açıklamasını bekliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde batı bölgelerde yağışların duracağını ve Anadolu'da sıcaklıkların yerini soğuğa bırakacağını aktardı.
Prof. Dr. Orhan Şen, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ayaz ve don bekleniyor. Bunun dışında İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, yağış görünmüyor. Karadeniz bölgesinde ise Sakarya'dan Artvin'e kadar karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla görülecek" dedi.
'YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNMÜYOR'
Yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışının beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olacağına dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yağmur yağabilir. Özellikle Uludağ ve Anadolu'daki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir. Önümüzdeki 10 gün içinde tahmin yapmak zor, tutma ihtimali yüzde 70 civarında" uyarısında bulundu.