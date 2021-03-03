Yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detayları belli oldu! Dersler kaç dakika olacak? Sınav takvimi açıklandı mı?

Son dakika haberi... Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte eğitim kurumlarında da sürece uyum başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretimde yüz yüze eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika olmasına karar verdi. Meslek liselerinde günde en fazla 10, diğer liselerde ise sekiz ders saati eğitim yapılması kararlaştırıldı. Peki öğrencilerin hepsi işlenen konulardan sorumlu mu olacak? Haftada kaç gün yüz yüze, kaç gün uzaktan eğitim olacak? Yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar.

03.03.2021 16:27 - Son Güncelleme: 03.03.2021 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





