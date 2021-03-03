Yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detayları belli oldu! Dersler kaç dakika olacak? Sınav takvimi açıklandı mı?
Son dakika haberi... Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte eğitim kurumlarında da sürece uyum başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretimde yüz yüze eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika olmasına karar verdi. Meslek liselerinde günde en fazla 10, diğer liselerde ise sekiz ders saati eğitim yapılması kararlaştırıldı. Peki öğrencilerin hepsi işlenen konulardan sorumlu mu olacak? Haftada kaç gün yüz yüze, kaç gün uzaktan eğitim olacak? Yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar.
2 Mart'tan itibaren başlayan yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saatinin 30 dakika ve teneffüslerin 10 dakika olmasına karar verdi. Meslek liselerinde günde en fazla 10, diğer liselerde ise 8 ders saati eğitim yapılması kararlaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi. 2 Mart Salı günü başlayan yüz yüze eğitime hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için başlayamayan eğitim kurumları, en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek.
ÖĞRENCİLERİN HEPSİ İŞLENEN TÜM KONULARDAN SORUMLU
Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak. Eğitim kurumu yönetimlerince, seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim eş zamanlı yürütülecek.