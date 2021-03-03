Kırmızı alarm! Koronavirüs risk haritasında şoke eden görüntü! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından 1 Mart itibarıya normalleşme sürecine giren Türkiye'de risk grubuna göre kısıtlamalar esnetilmeye başlandı. İllerin risk durumunu belirten mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk kodlarına göre bazı şehirlerde normalleşme başlarken bazı illerde ise kısıtlamalar devam edecek. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il koronavirüs risk haritası...