Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? Okullar kapanacak mı 2021-2022? Son durum netleşti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını en çok eğitime darbe vurdu. Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de okullar tedbir amacıyla kapatılmıştı. 2 yıla yakın süredir ara verilen yüz yüze eğitim sonunda 6 Eylül'de tüm tedbirler alınacak başlatıldı. Ancak salgındaki dalgalanmalar nedeniyle milyonlarca öğrenci ve velisi okulların son durumunda bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyordu. Okullar kapanacak mı 2021-2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? soruları son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Bir önceki gün Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan okulların son durumuyla ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. İşte yüz yüze eğitimde yaşanan son gelişmeler...
Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da ilk ara tatillerine girecek. 1. dönem ara tatiline az bir süre kala öğrenci ve velileri Okullar kapanacak mı 2021-2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? sorularının yanıtlarını yoğun olarak araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamalarıyla okulların son durumu da netlik kazandı. MEB'e bağlı okullar ve YÖK'e bağlı üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son karar verildi. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları....
YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulları açık tutmakta kararlı olduklarını dile getirmişti. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;
''Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.
''Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.''
Bakan Özer ayrıca 15-19 Kasım aralığında yapılacak ara tatil ile ilgili de "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında eğitim ve öğretim ara tatilinde öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitimle vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz çok gayret gösterdi onlar da dinlenmiş olacaklar" dedi.