Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? Okullar kapanacak mı 2021-2022? Son durum netleşti

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulları açık tutmakta kararlı olduklarını dile getirmişti. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;