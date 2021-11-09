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Haberler Güncel Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: "Tadilat yapanları uyardık ama..."

Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: "Tadilat yapanları uyardık ama..."

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi sağ olarak çıkarılırken, iki vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan ve A Haber'e konuşan Şemsettin Bozdemir isimli vatandaş, "Bina çok eski. Alt katta tadilat yapılıyordu. 15-20 gündür tavukçuda tadilat vardı. Biz kendisini uyardık ama güçlendirme yaptıklarını söyledi" dedi.

09.11.2021 21:56 - Son Güncelleme: 09.11.2021 22:12
Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: Tadilat yapanları uyardık ama...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binada çökme meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: Tadilat yapanları uyardık ama...

Çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaşın yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: Tadilat yapanları uyardık ama...

OLAY YERİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ
Göçük altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: Tadilat yapanları uyardık ama...

Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşın olayın şokunu henüz atamadığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Malatya’da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: Tadilat yapanları uyardık ama...

ÇÖKEN BİNANIN KOLONLARI KESİLDİ İDDİASI
Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.

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