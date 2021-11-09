Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş konuştu: "Tadilat yapanları uyardık ama..."
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi sağ olarak çıkarılırken, iki vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi. Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan ve A Haber'e konuşan Şemsettin Bozdemir isimli vatandaş, "Bina çok eski. Alt katta tadilat yapılıyordu. 15-20 gündür tavukçuda tadilat vardı. Biz kendisini uyardık ama güçlendirme yaptıklarını söyledi" dedi.
09.11.2021 21:56
- Son Güncelleme: 09.11.2021 22:12