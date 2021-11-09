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Haberler Güncel SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

Son dakika haberleri... Konya'da dün akşam 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herkesin aklındaki soru ise Konya'da deprem olacak mı? Konya'da meydana gelen depremi değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Konya çevresinde herhangi bir deprem tehlikesi yoktur' gibi bir algı yanlış. Burada deprem oluşturabilecek faylar var" dedi. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık da "Oluşan deprem de Konya'nın tarihsel döneminde en büyük deprem olarak görülüyor. Konya bölgesinde ve yakın çevresinde en büyük deprem diyebiliriz'' dedi.

09.11.2021 14:16 - Son Güncelleme: 09.11.2021 14:16
SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

"KONYA KONUSUNDA YANLIŞ BİR ALGI VAR"
Ersoy, "Konya konusunda yanlış bir algı var. Konya çevresinde herhangi bir deprem tehlikesi yoktur gibi bir algı yanlış. Burada deprem oluşturabilecek faylar var.

SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

Mesela en basitinden Konya fayı var, Tuz Gölü fayı var. Sık deprem olmaması bu algıyı yaratıyor bu doğru değil. 5.1'de bu algının yanlış olduğunun göstergelerinden bir tanesi.

SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

5.1'in olduğu yerde herhangi fay daha önce bulunamamış. Bazen fay yüzeylenmez yerin altındadır, yüzeyden görmek mümkün değildir yine deprem oluşturabilir. Biz bu faylara 'Kör Faylar' diyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış

"KONYA'DAKİ DEPREM VOLKANİK KÖKENLİ OLABİLİR"
Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Konya'da şu olasılık da var; Niğde ve Konya çevresindeki depremlerin bir kısmı tektonik değil, yani klasik depremler gibi değil. Volkanik kökenli olabilir.

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