SON DAKİKA: Konya deprem | Konya tarihindeki en büyük deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem tehlikesi yok algısı yanlış
Son dakika haberleri... Konya'da dün akşam 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herkesin aklındaki soru ise Konya'da deprem olacak mı? Konya'da meydana gelen depremi değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Konya çevresinde herhangi bir deprem tehlikesi yoktur' gibi bir algı yanlış. Burada deprem oluşturabilecek faylar var" dedi. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık da "Oluşan deprem de Konya'nın tarihsel döneminde en büyük deprem olarak görülüyor. Konya bölgesinde ve yakın çevresinde en büyük deprem diyebiliriz'' dedi.
09.11.2021 14:16
- Son Güncelleme: 09.11.2021 14:16
Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.
"KONYA'DAKİ DEPREM VOLKANİK KÖKENLİ OLABİLİR"
Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Konya'da şu olasılık da var; Niğde ve Konya çevresindeki depremlerin bir kısmı tektonik değil, yani klasik depremler gibi değil. Volkanik kökenli olabilir.