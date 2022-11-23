89 meslekten 1.115 kişi aranıyor! 8.940 TL maaşla MSB personel alımı! İŞKUR'dan 5 dakikada BAŞVURU | 18-36 yaş arası, KPSS şartsız, lise mezunu...
Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 18 şehirde 89 farklı meslek grubundan 1098 personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın ardından MSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. İşte detaylar...
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.En az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek. Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.
1098 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
MSB perosnel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaatlarını Milli Savunma Bakanlığı'na iletebilirler. Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından yapılabilir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.