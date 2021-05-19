Yurtta 19 Mayıs coşkusu! Tüm Türkiye kırmızı-beyaza büründü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün, Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilini ateşledi. Bu tarihi adımın atıldığı 19 Mayıs günü, her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşandı. İşte 81 ilden öne çıkan görüntüler ve 19 Mayıs'ın hikayesi...

19.05.2021 12:07 - Son Güncelleme: 19.05.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





