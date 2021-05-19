Yurtta 19 Mayıs coşkusu! Tüm Türkiye kırmızı-beyaza büründü
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün, Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilini ateşledi. Bu tarihi adımın atıldığı 19 Mayıs günü, her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşandı. İşte 81 ilden öne çıkan görüntüler ve 19 Mayıs'ın hikayesi...
19.05.2021 12:07
- Son Güncelleme: 19.05.2021 12:09
"1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım."
Böyle başladı Ulu Önder, Türk Devrimi'nin öyküsünü anlattığı Nutuk'a.
Modern Türkiye Cumhuriyetine giden yolun ilk adımının atıldığı gün "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.
İDMAN BAYRAMI 1916 YILINDA SELİM SIRRI TARCAN'IN GİRİŞİMİYLE KUTLANDI
Mayıs ayında gençlik etkinliklerinin geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Kutlamaların o zamanki adı "İdman Bayramı"ydı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengül Bolat, İdman Bayramı'yla ilgili, "İdman Bayramlarının ilk defa 2. Meşrutiyet döneminde kutlandığını biliyoruz.
1916 yılında Selim Sırrı Tarcan Bey'in teşebbüsüyle Kadıköy'de bulunan İttihat Spor Kulübü'nün çayırında yapılıyor. Yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma, disk atma, 100 metre ve 800 metre koşuları gibi bir takım etkinliklerle kutlanıyor" dedi.